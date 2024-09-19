اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة تزايد حوادث القتل بأسوان

الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:49 م
الداخلية تكشف حقيقة تزايد حوادث القتل بأسوان وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" زعم خلاله أحد الأشخاص تزايد وقائع القتل بمحافظة أسوان دون ذكر وقائع محددة.

بالفحص تبين قيام المذكور(عامل بكافتيريا – مقيم بأسوان) بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة بعض العاملين فى مجال التنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية دون ذكر وقائع محددة، فى إطار سعيه لتحقيق المكاسب المادية من خلال زيادة نسب المشاهدة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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