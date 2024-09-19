اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الحركة القضائية لندب قضاة إدارة التفتيش بوزارة العدل.. بالأسماء

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:13 م
الحركة القضائية لندب قضاة إدارة التفتيش بوزارة العدل.. بالأسماء المستشار عدنان فنجرى - وزير العدل
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل الحركة القضائية بشأن ندب وتجديد ندب القضاة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل.

وتضمن قرار وزير العدل تجديد ندب وندب الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية للعمل بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 2024.

ووافق مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المعقودة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على الندب وتجديد الندب لمدة عام ينتهي في 2025/9/30، مع إلغاء ندب الدكتور ياسر محمد أحمد عبد اللطيف القاضي بمحكمة استئناف أسيوط من محكمة أسيوط الابتدائية.







القضاء الاعلى

وزير العدل

ندب القضاه

الحركة القضائية

حركة القضاة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة