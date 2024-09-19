اليوم السابع
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الأعلى للقضاة يوافق على الندب والتجديد للقضاة بقطاعات وزارة العدل.. الأسماء

الخميس، 19 سبتمبر 2024 04:01 م
الأعلى للقضاة يوافق على الندب والتجديد للقضاة بقطاعات وزارة العدل.. الأسماء دار القضاء العالى
كتب - أحمد عبد الهادى

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وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسة يوم الأربعاء 18 من سبتمبر 2024، على الندب، وتجديد الندب لمدة عام للرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل بقطاعات وإدارات وزارة العدل، وذلك لمدة عام يبدأ من أول أكتوبر 2024.

 

وقال مجلس القضاء الأعلى فى خطابه إلى وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، إنه بالإشارة إلى كتاب وزير العدل رقم 172 بتاريخ 16 اكتوبر 2024، والمرفق به مذكرة التفتيش القضائى بشأن تجديد ندب الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل بقطاعات وإدارات وزارة العدل.







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