اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تتحسب لرد انتقامى من حزب الله وتحرك فرقة تقاتل فى غزة للحدود الشمالية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:51 ص
إسرائيل تتحسب لرد انتقامى من حزب الله وتحرك فرقة تقاتل فى غزة للحدود الشمالية لبنان
رام الله (أ ش أ)

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كشفت قناة "آى 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن إسرائيل تترقب ردا انتقاميا من "حزب الله" على الهجومين اللذين استهدفا الأجهزة اللاسلكية، التى يستخدمها أعضاؤه، وأسفرا عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن تعهد الحزب بأن تدفع إسرائيل ثمنا غاليا.

وذكرت القناة أن إسرائيل حركت الفرقة الـ 98 التى تقاتل فى قطاع غزة إلى الحدود الشمالية.

وكانت شركة تايوانية مصنعة لأجهزة "البيجر" قد كشفت أن منتجات تحمل علامتها التجارية استخدمت في تفجيرات الثلاثاء، في لبنان، ليست حقيقة من صناعتها، ولكن من صناعة شركة "مجرية" تحمل ترخيص لصنع هذه الأجهزة. ونفت المجر أن تكون هناك شركة مصنعة داخل أراضيها، وقالت "إنها شركة (وساطة) فقط".

ومن جهتها، نفت شركة يابانية في وقت سابق اليوم أن تكون قد صنعت أجهزة لاسلكية استخدمت في التفجير، وقالت "إنها توقفت عن صناعة هذا الموديل من الأجهزة منذ 10 سنوات".

وتلقى مواطنون إسرائيليون، الليلة الماضية رسائل مزعجة، بعضها ينتحل صفة جهات إسرائيلية، وتتضمن روابط ضارة. ووصفت هيئة الأمن السيبراني الإسرائيلية بأن الرسائل محاولة لإثارة الذعر.

وحثت الهيئة المواطنين الإسرائيليين على توخي المزيد من اليقظة والتعامل مع الروابط التي لا تبدو من مصادر رسمية وعدم النقر عليها.







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