إزالة 272 حالة ضمن الموجة الــ23 لإزالة التعديات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التى تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.





حيث تضمن التقرير الذى أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة،الإشارة إلى أن إجمالى ما تم إزالته وصل إلى 259 حالة (114 حالة تعد ببناء مخالف على 7938 متر أراض أملاك دولة+ 158 حالة على مساحة 8.5 فدان أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ بدء المرحلة فى 31 أغسطس الماضى وحتى أمس الثلاثاء 18سبتمبر، فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى فى الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضى، وتلتها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، وتم خلالهما إزالة 514 حالة المرحلتين، وتختتم بالمرحلة الثالثة الحالية التى تستمر حتى 20 الشهر الجاري.