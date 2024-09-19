اليوم السابع
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أحمد السبكى: اعتماد 80% من منشات هيئة الرعاية الصحية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:09 ص
أحمد السبكى: اعتماد 80% من منشات هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتبت أمل علام

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قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، خلال احتفالية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بـ اليوم العالمى لسلامة المرضى، أن هيئة الرعاية الصحية كانت على رأس المستشفيات التى حصلت على الاعتماد.

وأضاف، خلال الاحتفالية التى تعدق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إنه وتم اعتماد حوالى 80% من منشآت هيئة الرعاية الصحية، ونجدد التزامنا أن نظل فى المرتبة الأولى لتقديم الخدمات للوصول إلى تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة ونامل أن نصل إلى المستوى الدولى.

من جانبه، قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، كل مراكز تقديم الخدمة لها دستور عمل واليوم فى الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى نهتم باهمية التشخيص، ونعمل مع المجلس الصحى المصرى.
 







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اعتماد منشات هيئة الرعاية الصحية

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