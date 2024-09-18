ولى العهد السعودى: لن نقيم علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية

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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن القضية تتصدر اهتمامات السعودية.

وأضاف أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال كلمة الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث جدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.



وشدد الأمير محمد بن سلمان على مواصلة المملكة لعملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمام المملكة.. وتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، داعيا بقية الدول إلى القيام بخطوات مماثلة.



كما أكد ولي العهد السعودي سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك دعم الحلول في الأزمات الدولية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.



ونوه إلى حرص السعودية على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها، والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات.