ولى العهد السعودى يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

الرياض (أ ش أ)

أدان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن ولى العهد السعودى بعث برقية لرئيس جزر القُمر أعرب خلالها عن أدانته لما حدث، متمنيًا له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

وكانت السلطات المحلية بجمهورية جزر القمر قد أكدت، الجمعة الماضى، تعرّض رئيس البلاد لحادث اعتداء باستخدام سكين، مشيرة إلى أن حياته ليست فى خطر بعد تعرضه للاعتداء، وأن الهجوم تم أثناء حضوره إحدى الجنازات.