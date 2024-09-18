وزير التعليم: سأكون فى مدارس سوهاج أول يوم دراسى

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيزور مدارس محافظة سوهاج أول يوم دراسى، قائلا: " يوم السبت هنكون في سوهاج بإذن الله".

جاء ذلك خلال لقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع صحفيين التعليم المنعقد حاليا؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.



وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش عارف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.