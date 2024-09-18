وزير التعليم: حركة تغييرات لمديرى ووكلاء المديريات فى نوفمبر وفق معايير

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن هناك حركة لمديرى ووكلاء المديريات فى نوفمبر وفق معايير محددة.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية.

قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ولا يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.