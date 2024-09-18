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وزير التعليم: الواجب المنزلى موحد على مستوى الجمهورية لكل الطلاب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 05:58 م
وزير التعليم: الواجب المنزلى موحد على مستوى الجمهورية لكل الطلاب محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن اللغة الثانية الأجنبية لا تدرس إجباريا سوى في فرنسا لأن بها جاليات كثيرة، لذلك قررنا خروجها من المجموع في المرحلة الثانوية.

وأضاف أن الطلاب أصبح لديهم مدارس يحصلون منها على المحتوى التعليمي بسهولة بعيدا عن عدد المواد المرتفع، إضافة لرفع العبء والضغط النفسي عليه، وهذا هدف أساسي لما حدث في الثانوية العامة.

وقال إن أعمال السنة موجودة في جميع دول العالم خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، ووضعنا درجات على كل شيء سواء الواجب أو الالتزام والانضباط والسلوك وغيرها، وهذا موجود في المدارس الدولية، والواجب المنزلي سيكون واحد على مستوى المدارس حسب كل درس أو وحدة، وسيتم نشره على موقع وزارة التربية والتعليم.

وزير التعليم: لا توجد دولة في العالم بتدريس الجيولوجيا في المرحلة الثانوية كماده إجبارية

أكد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لاتوجد دولة في العالم تقوم بتدريس مادة الجيوبوجيا في المرحلة الثانوية كمادة إجبارية في العالم.

وأشار وزير التعليم خلال اللقاء الصحفي منذ قليل، أن الهدف من خروج مواد من المرحلة الثانوية هو إتاحة الفرصة للطلاب لدراسة المواد الأساسية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.

وأشار وزير التعليم، أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس 32 مادة على مدار السنوات الثلاثة، وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أنه تم استحداث 98 ألف فصل دراسى .







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