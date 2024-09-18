اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 30.5 جنيه

البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه

- الموز البلدي بـ 25 جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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