اليوم السابع
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مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى أبو النمرس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 08:47 م
مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى أبو النمرس إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت طفلة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها للطريق فى أبو النمرس، وذلك أثناء عبورها الطريق، صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


وفور تلقى بلاغ يفيد وقوع حادث مروري فى أبو النمرس توجهت سيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت طفلة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها  وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


 







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