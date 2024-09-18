محافظ مطروح يطالب المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المرحلة الأولى

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه يتم المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بالمحافظة، وتم تشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن، برئاسة سكرتير كل مركز وتحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة، مطالباً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المرحلة الأولى في شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المحافظ، إلى المتابعة اليومية لأعمال لجان الأمانة الفنية بمراكز المدن، وبيان ما تم فرزه من ملفات مقدمة على القانون 17 لسنة 2019 وتحويلها للقانون 187 لسنة 2023 وما تم من إجراءات، وأنه تم زيادة عدد اللجان بمركز مطروح، لـ 3 لجان للعمل علي سرعة البت في الطلبات المحالة من قانون 17 أو المقدمة في قانون 187.

ووجه محافظ مطروح، بأن يتم عمل اجتماع دوري، للجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة، للوقوف على الإنجازات التى تمت في ملفات التصالح، والتدخل لإزالة أية معوقات لأعمال التصالح، مع التوعية المستمرة علي الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات مراكز المدن والإذاعة المحلية ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية.

كما وجه محافظ مطروح، بأهمية توعية المواطنين بما تضمنه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، من حزمة تسهيلات، مثل التصالح على تجاوز قيود الارتفاع، والتصالح فى التعدي على خطوط التنظيم بضوابط ميسرة،، والتصالح خارج الحيز العمراني (سكنى-غير سكنى) و التصالح على تغيير الاستخدام فى المناطق التي لها مخططات تفصيلية،طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح المهندس حسين السنيني رئيس لجنة التصالح بالمحافظة، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات بلغ 782 طلب حتى الآن، وتم تسليم 265 شهادة للمواطنين، وعدد طلبات التصالح المقدمة وفقاً للقانون 187 وصل الي 1230 طلب، وهي 1124 طلب محول من القانون 17 إلى القانون 187 لسنة 2023 و 95 طلب لأول مرة، و 9 طلبات تظلم على القانون 187 لسنة 2023، و طلبين إستكمال أعمال الدور، على القانون 187 لسنة 2023م.

وأشار إلى أنه تم إصدار 54 نموذج 7 مؤقت، وكذلك تم إصدار 45 نموذج 8 مقبول.