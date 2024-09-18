محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان رابع مراحل مبادرة صنايعية مصر

القليوبية إبراهيم سالم

أطلق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس إبراهيم شاكر مدير التعليم الفنى بالقليوبية.

وفى كلمته قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إن المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنشئة جيل جديد من المبدعين فى مجال الحرف التراثية واليدوية لتعزيز القيم الجمالية وتأصيل الاعتزاز بالهوية المصرية لدى الشباب وذلك على اعتبار أن الحفاظ على الهوية المصرية احد أهم محاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أنه على الصعيد الاقتصادى فالمبادرة تعد أحد مظاهر اهتمام الدولة باستغلال الموارد الطبيعية ودعم الموارد البشرية، للارتقاء بالمنتج المصرى وبالمنتجات اليدوية والتراثية المصرية ليكون لها القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية بما يساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى بشكل كبير.

وتابع المحافظ أنه منذ انطلاق المبادرة فقد تم استهداف عدد كبير من طلاب المدارس الفنية وكليات جامعة بنها للتدريب على المهن والحرف اليدوية، بالإضافة إلى التدريب على استخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة لتأهيل الشباب وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية صنايعية مصر فى جامعة بنها تأتى فى إطار مشاركة الجامعة بالمشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والذى يستهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير كافة الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة أن مبادرة صنايعية مصر تهدف إلى تنشئة جيل من الصنايعية المهرة فى جميع الحرف ليصبحوا قادرين على اتقان ممارسة تلك الحرف بكفاءة تفتح مجالات عمل جديدة لهم وتساعدهم فى الحصول على فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين جودة حياة المواطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية انتهجت رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفنى وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها حيث يعد ركيزة قوية فى الإنتاج بأنواعه، ويمثل دعامة فى النهوض بالصناعة والاقتصاد وذلك للمساهمة فى التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأوضح "الجيزاوى" أن جامعة بنها وضعت كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح مبادرة صنايعية مصر فى دورتها الأولى والثانية والثالثة بالتعاون مع محافظة القليوبية ومديرية التربية والتعليم، مؤكدا أن الجامعة مستمرة فى دعم المبادرة فى دورتها الرابعة التى تخدم نحو 336 طالب موزعين على الكليات والبرامج والتخصصات طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

من جانبها أشادت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالدور الفعال لجامعة بنها على نجاح مبادرة صنايعية مصر بمراحلها المختلفة، وتحقيق الأهداف التى تم وضعها لتلك المبادرة وتأهيل الطلاب المتدربين لسوق العمل.

يذكر أن كليات الجامعة المشاركة بالمرحلة الرابعة لمبادرة "صنايعية مصر"، هى كلية الهندسة ببنها ، وكلية الهندسة بشبرا ، وكلية التجارة ، وكلية الزراعة بمشتهر، وتضمنت البرامج التدريبية دورات عن الطاقة المتجددة، والتركيبات الكهربائية والإلكترونيات والتبريد والتكييف وأعمال البناء والتشطيبات والنجارة واللحام وسباكة المعادن بالاضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، وتحليل القوائم المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تتضمن البرامج التدريبية دورات عن الهندسة الزراعية، وإعداد المعامل بالاضافة إلى زراعة المحاصيل الحقلية.