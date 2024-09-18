اليوم السابع
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محافظ الغربية يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ62 قرية و27 عزبة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:46 م
محافظ الغربية يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ62 قرية و27 عزبة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الأحوزه العمرانية لـ  62 قرية تابعه لمراكز المحلة الكبري - بسيون - زفتي - طنطا - كفر الزيات) ، و27 عزبة تابعة لمراكز بسيون - زفتي - سمنود - طنطا - قطور - كفر الزيات ) بالإضافة الى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ  (79) قرية تابعه لمراكز ( السنطة المحلة الكبري - زفتي - سمنود - طنطا - كفر الزيات) ، و13 عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات، التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات.

وبلغت 100% وللقرى 72 % والعزب 36% وجارى إنهاء جميع الأحوزة العمرانية وجارى إنهاء الملف حلا لمشاكل المواطنين ولصالح العام.

وأشار "الجندي" إلى أن المحافظة حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، والرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.







محافظة الغربية

محافظ الغربية

الاحوزة العمرانية بمحافظة الغربية

اعتماد الاحوزة العمرانية بمحافظة الغربية




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