كل ما تريد معرفته عن اتهام سعد الصغير بحيازة المخدرات بقصد التعاطى

كتب إيهاب المهندس

أحالت النيابة العامة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتوجد محطات في القضية منها:

ـ ألقت الأجهزة الأمنية في يوم 10 سبتمبر القبض على المتهم بمطار القاهرة أثناء عودته من الخارج بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

ـ النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لعمل تحيل دم لمعرفة هل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

ـ وصل سعد الصغير لمصلحة الطب الشرعي يوم 11 سبتمبر لعمل تحليل مخدرات، وتبين بعد ذلك إيجابية العينة.

ـ 12 سبتمبر تم تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ـ بعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.