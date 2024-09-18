قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2025

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الأولى يناير 2025، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى، الذى عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم السبت الموافق 28/09/2024 ، وذلك وفقاً للشروط الآتية:-

أولاً : المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1/5 حتى 31/8 أشهر ( مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

وخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024, والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 15/10/2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 2/11 حتى 21/11/2024.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1/5 حتى 31/8 أشهر ( مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة .

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 09/11/2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 23/11 وحتى 25/11/2024.

ثالثا : المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023/2024، وكذا مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023/2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 28/09/2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 12/10 وحتى 31/10/2024.



رابعاً : غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر( يناير / فبراير / مارس ) من عام2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 16/11/2024 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 26/11 وحتى 05/12/2024.



المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .

إرشادات هامة لشبان التجنيد :

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة – ضرورة أن يتقدم المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانوناً – ضرورة معادلة الشهادات لخريجى الكليات والمعاهد العليا الخاصة من المجلس الأعلى للجامعات وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيدياً طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد – يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها كافة الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتى ( التعليم العالى / التربية والتعليم).



ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة موقع التجنيد.