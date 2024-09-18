اليوم السابع
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زوجة ضحية أحمد فتوح توجه رسالة مؤثرة للاعب الزمالك.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:03 م
زوجة ضحية أحمد فتوح توجه رسالة مؤثرة للاعب الزمالك.. فيديو وصور زوجة ضحية أحمد فتوح
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قدم اليوم السابع فيديو مصور مع أسرة ضحية اللاعب احمد فتوح لاعب نادى الزمالك من الإسكندرية، وزوجة الضحية التي كشفت عن رد فعلها وفعل الأسرة حال تقديم لاعب الزمالك العزاء لهم فى المنزل.

وقالت زوجة ضحية اللاعب أحمد فتوح، لاعب الزمالك، إن فراق زوجها والد بناتها كان صعب عليهم بعد سماع خبر وفاته وغير ذلك أن حادث مصرع زوجها كان مؤلم جدا بسبب أن الحادثه تسببت فى تقطيع جسده إلى أجزاء.

وأضافت زوجة ضحية أحمد فتوح، لـ"اليوم السابع" أنا قلبها داخله نار منذ وفاة زوجها وحزنها عليه وكذلك بناته أصبحت نفسيتهم مش كويسه خالص منذ وفاة والدهما وغير مركزين فى مذاكرتهم من بشاعة منظر الحادث.

وأشارت زوجة ضحية أحمد فتوح، عن طلب أحد المحامين اللاعب أن يقوم اللاعب بنفسه لتقديم العزاء للأسرة بعد خروجه بكفالة تعالى بس انت وبختك ، ووجهت رسالة الى أحمد فتوح قائلة:"هو أنت عملت كدة فيه ليه قطعت جسده، كنت صدمته وسبته مكنتش دهسته بهذه الطريقة".

وأوضحت زوجة ضحية أحمد فتوح، أن زوجها كان يشجع نادى الزمالك ويعشق جميع لاعبى الفريق ومع ذلك الذى دهسه لاعب زملكاوى، مضيفة أن زوجها ترك لها فتاتين الأولى فى الصف الثالث الثانى والأخرى فى الصف الأول الثانوى وحالتهم النفسية سيئة بعد رحيله وكان يلبى كل احتياجاتهم وترك فراغ فى حياتنا ربنا يرحمه.

ابناء-ضحية-أحمد-فتوح
ابناء-ضحية-أحمد-فتوح

 

زوجة-السيد-الشبكي-ضحية-أحمد-فتوح
زوجة-السيد-الشبكي-ضحية-أحمد-فتوح

 

زوجة-ضحية-أحمد-فتوح-لاعب-الزمالك
زوجة-ضحية-أحمد-فتوح-لاعب-الزمالك

 

والدة-ضحية-اللاعب-احمد-فتوح
والدة-ضحية-اللاعب-احمد-فتوح

 







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