زوجة ضحية أحمد فتوح تكشف تفاصيل الصلح مع لاعب الزمالك.. زوجي كان زملكاوي ويعشق جميع اللاعبين.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" بث مباشر مع أسرة ضحية اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك من الإسكندرية، وزوجة الضحية كشفت تفاصيل الصلح مع لاعب الزمالك.

قالت مها زوجة ضحية اللاعب أحمد فتوح، لاعب الزمالك، أن زوجها السيد أحمد الشبكي، كان محبوب بين الناس، وإنه في يوم الحادث كان في نبطشية في منطقة العلمين وهاتفته تلفونيا الساعة الثانية، وبعد ذلك عرفت أنه توفي في حادث سيارة، ونُقلت جثته التي أصبحت أجزاء إلى المشرحة.



أضافت زوجة ضحية أحمد فتوح لـ"اليوم السابع" أنه لم يتم التواصل معنا من الزمالك أو مجلس إدارته، وكل ما يُقال غير صحيح، وأن المبالغ التي ذكرت كلها غير حقيقية، وليس هناك تصالح ولا قبول أي مبالغ.

وأشارت زوجة ضحية أحمد فتوح أن زوجها كان يشجع نادي الزمالك، ويعشق جميع لاعبي الفريق ومع ذلك الذي دهسه لاعب زملكاوي، مضيفة أن زوجها ترك لها فتاتين الأولى في الصف الثالث الثانوي، والأخرى في الصف الأول الثانوي، وحالتهم النفسية سيئة بعد رحيله، وكان يلبي كل احتياجاتهم، وترك فراغ في حياتنا، ربنا يرحمه.