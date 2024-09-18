رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، لافتتاحه بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع.

وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلى له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم فى توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.



جولة رئيس الوزراء داخل مصنع بيكو



جولة رئيس الوزراء فى مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



جولة رئيس الوزراء فى مصنع بيكو



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير فى جولة داخل مصنع بيكو



رئيس الوزراء يستمع الى شرح داخل مصنع بيكو



مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



مصنع بيكو



منتجات متميزة



منتجات مصنع بيكو



مؤتمر رئيس الوزراء داخل مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية