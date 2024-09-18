رئيس الوزراء: نعمل على اجتذاب عدد من الشركات العالمية لأرض مصر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، لافتتاحه بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع .



وقال رئيس الوزراء، أن المصنع صرح صناعى عملاق يتم انشائه على أرض مصر وهى واحد من الشركات العالمية الكبرى.

وتابع أن الحكومة استهدفت 3 شركات عملاقة ومنها شركة هايير وبيكو والشركة الثالثة هى شركة بوش.

وأوضح أن هناك عمالة مصرية عملاقة داخل المصنع ونموذج شراكة ناجح للغاية ، ويتم العمل على اجتذاب عدد من الشركات العالمية لأرض مصر.

وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.



أحدث الأجهزة داخل المصنع



الدكتور مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير داخل مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



المنتجات داخل المصنع



جانب من الجولة



جانب من جولة رئيس الوزراء



جولة رئيس الوزراء داخل مصنع بيكو



جولة رئيس الوزراء فى مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



جولة رئيس الوزراء فى مصنع بيكو



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير فى جولة داخل مصنع بيكو



رئيس الوزراء يستمع الى شرح داخل مصنع بيكو



مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



مصنع بيكو



منتجات متميزة



منتجات مصنع بيكو



مؤتمر رئيس الوزراء داخل مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية