تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 فى مصر

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024، في مصر، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وفيما يلي حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء:

حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات مصر:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 35.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 العظمى 35.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 30.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 30.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 31.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 31.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 31.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 29.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 28 والعظمى 32.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 32.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 35.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 25 وشمال 39.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 39.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 36.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 36.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 35.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 34.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 35.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 36.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 28 والعظمى 38.