تعرف على قائمة الضوابط والاشتراطات الخاصة بمسابقات صيد الأسماك

كتبت منال العيسوي

حددت وزارة البيئة عدد من الاشتراطات والضوابط لتنظيم مسابقات الصيد الرياضي في البحر الأحمر، فى إطار اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر وإدارة استخدامات موارده الطبيعية، بالشكل الذي يضمن استدامتها واستقرار نظمه البيئية، بما يتوافق مع برنامج الوزارة لاستعادة المخزونات السمكية بالبحر الأحمر لحالتها الطبيعية، بهدف الحد من أنشطة الصيد التي لا تتوافق مع طبيعته، وما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة، طبقا لسياسة الوزارة فى العمل على تشجيع هواية الصيد الرياضي بما يتفق مع الأطر المتعارف عليها عالميا، و تنفيذ مخططات جهاز شئون البيئة لتقييم حالة الموارد الطبيعية بشكل عام وحجم المخزونات السمكية بالبحر الأحمر بشكل خاص.





خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الضوابط والاشتراكات

1- تتولى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر مسئولية متابعة فاعليات المسابقات والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنظمة للمسابقة بالتنسيق مع المختصين بالاتحاد.

2- يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية متابعة فعاليات المسابقات والتأكد من حصول المتسابقين على تراخيص الهواة اللازمة.

3- الحصول على البيانات السمكية من الاتحاد بعد انتهاء المسابقة .

4- مسؤلية الاتحاد المصري لصيد الأسماك بطاستصدار كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.

5- الاتحاد المصري لصيد الأسماك أو أحد الجهات التابعة له هى الجهة المسؤولة عن تنظيم مسابقات الصيد

6- دور الاتحاد المصري لصيد الأسماك تدريب المتسابقين على مبادئ الصيد السليم وطرق الترقيم وإعادة الإطلاق طبقا للأسس والمعايير الدولية المنظمة.

7- الاتحاد المصري لصيد الأسماك دوره استصدار الموافقات اللازمة لاستخدام لنشات الركوبة بالأجر والنزهة في تنفيذ فاعليات المسابقات من جهات الاختصاص بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة طبقاً لظروف البطولات.

8- يتحمل الاتحاد المصري لصيد الأسماك كافة مسئوليات التنظيم والإشراف والرقابة على أنشطة المسابقات في إطار التعليمات المنظمة للمسابقات والمعتمدة من وزارة البيئة .

9- يلتزم الاتحاد المصري لصيد الأسماك بإعادة الاطلاق لجميع أنواع الأسماك التي سيتم اصطيادها خلال المسابقات.

10- إلازام جميع المتسابقين بالاحتفاظ بسجل تفصيلي لأنشطتهم أثناء المسابقة مدعم بالصور ومقاطع الفيديو.

11- الاتحاد المصري لصيد الأسماك مسؤل عن توفير كامل متطلبات ترقيم الأسماك قبل الإطلاق، وتدريب المتسابقين على القيام بعمليات الترقيم بالشكل الذي يحافظ على الحالة البيولوجية للأسماك أثناء الإمساك بها.

12- الإلتزام بعـدم الصيد في مناطق الشعاب المرجانية أو استهداف أنواع الأسماك المرتبطة بها ايكولوجيا.

13- يقتصر ممارسة أنشطة المسابقات على الصيد على مسافة لا تقل عن 200 متر من حافة الشعاب المرجانية.

14- عدم تنفيذ أنشطة المسابقات داخل نطاق المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر إلا بعد الحصول على تصريح جهاز شئون البيئة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة

15- ضرورة مراعاة تقييم حالة المخزون السمكي بنطاق الأماكن المفتوحة لإجراء المسابقات.

16- تحديـد قائمة أنواع الأسماك المستهدفة خلال مسابقة الصيد.

17- تحديد طرق وأدوات الصيد المسموح باستخدامها شرط أن تتوافق مع المعايير المطلوبة لتنفيذ إعادة الاطلاق.

18- إلزام المتسابقين بإطلاق جميع أنواع الأسماك التي يتم صيدها إلى بيئتها الطبيعية في حالة جيدة، وفى حالة تضرر أي من الأسماك أثناء الصيد واستحالة إعادة اطلاقها حية يتم تسجيـل ملابسات الحالة وتقـديمها للجنة التحكيم التابعة للاتحاد

19- يتولى الإتحاد تنفيذ برنامج توعية لجميع الأفراد المشاركين بالمسابقات سواء المتسابقين، أو قادة اللنشات وطاقم البحرية والفنيين.

20- الالتزام بالسلوكيات المنضبطة أثناء التواجد بالمسطح المائي طبقا للقوانين والتشريعات الحاكمة لحماية البيئة بالبحر الأحمر.

21- يتولى الاتحاد المصرى لصيد الاسماك تقييم المشاركين في هذه البرامج وإصدار تصاريح صلاحية لهم من قبله.

22- الالتزام بعدم تنظيم أي مسابقات صيد خلال فترات تكاثر الأسماك بالبحر الأحمر والممتدة من الأول من أبريل وحتى منتصف يوليو من كل عام أو خلال فترات المنع التي يصدر بها قرار من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

23- ضرورة موافاة الإتحاد المصرى لصيد الأسماك جهاز شئون البيئة بتقرير مجمع لنتائج كل مسابقة في موعد أقصاه اسبوعان من تاريخ انتهاء المسابقة.

24- يتضمن التقرير بيان تفصيلي بكميات وأنواع وأحجام وتوقيتات وأماكن صيد كل سمكة، وما تم اتخاذه من إجراءات للترقيم وإعادة الإطلاق في بيئتها الطبيعية، وحالتها عند الاطلاق إن كانت ممتازة او جيدة جدا او جيدة او سيئة.

25- التزام الإتحاد المصرى للصيد بتوثيق جميع أشكال المخالفات التي تصدر عن المشاركين بالمسابقات وإجراء تحقيق في ملابساتها وموافاة الجهاز بنتائج التحقيقات وطبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالف.