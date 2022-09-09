نادى المهندسين بالإسكندرية يطلق مسابقة صيد للعام الثالث على التوالى

الاسكندرية جاكلين منير

يطلق نادى المهندسين بالإسكندرية، مسابقة الصيد للمهندسين وذويهم للعام الثالث على التوالي للمحترفين والمبتدئين، وذلك الجمعة 16 سبتمبر 2022 بعد نجاح المسابقة فى السنوات الماضية وإقبال عدد كبير من المهندسين عليها.

وأعلن مجلس نقابة نادى المهندسين بالإسكندرية، عن شروط المسابقة وهى يسمح للاشتراك لجميع الأعضاء بداية من سن 12 سنة فما فوق، حضور كل متسابق بالبوصة والوسائل المساعدة طبقآ للإمكانيات الخاصة به ويتم تقييم المتسابقين على مستويين على أن يتم تحديد 3 مراكز من كل مستوي المستوى الأول (احترافي) يتم تحديد 3 فائزين منهم، المستوى الثاني (مبتدئ ) يتم تحديد 3 فائزين منهم.

كما تم تحديد جوائز المسابقة جوائز (المحترفين) المركز الأول (بوصة 8م + ماكينة + آيس بوكس 15 لترا+ كأس بطولة)، المركز الثاني (بوصة 6 متر + عدد 5 بكرة شعر+ ربالة )، المركز الثالث (بوصة 6 متر )، اما عن جوائز ( المبتدئين )، المركز الاول ( بوصة 7 متر + عدد 3 بكرة شعر )، المركز الثاني ( بوصة 7 متر+ عدد 2 بكرة شعر )، المركز الثالث (بوصة 6متر + عدد 1 بكرة شعر ) ،المركز الثالث مكرر (بوصة 6 متر)