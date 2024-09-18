بلينكن: الولايات المتحدة ليست متورطة بالهجوم على لبنان ونحقق فى الأمر

كتب أحمد جمعة - هناء أبو العز

أعرب أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى عن تقديره لجهود مصر في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، وهى شريك لا يمكن الاستغناء عنه في السعى وراء هدنة في غزة تعيد الرهائن وتؤسس لسلام طويل الأمد.

ونفى بلينكن معرفة الولايات المتحدة الأمريكية، بالهجوم السيبرانى على لبنان، مشيرًا إلى عدم تورط أمريكا في ذلك، وأنها ما زالت بصدد جمع المعلومات والحقائق حول الهجوم.

وقال: "نحن واضحين بشأن ضرورة التزام جميع الشركاء بعدم القيام بإجراءات تعرقل السلام في غزة، ولذلك من الضروى منع انتشار التصعيد، حتى لا يؤدى إلى حروب إقليمية، مع ضرورة عودة مئات النازحين في جنوب لبنان العودة إلى منازلهم".

وكان بلينكن قد استهل زيارته إلى القاهرة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية لدي القاهرة هيرو مصطفي جارج.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس جو بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر، للمضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حرص الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.