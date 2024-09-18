اليوم السابع
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بدء ظاهرة خسوف القمر وذروته الساعة 5:12 صباحًا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 03:40 ص
بدء ظاهرة خسوف القمر وذروته الساعة 5:12 صباحًا بدء خسوف القمر
كتب محمود راغب

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بدأت منذ قليل ظاهرة خسوف القمر، والتى والتى تأتى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024م، وهو الحدث الفلكى الذى تشهده الكرة الأرضية ويرى فى مصر.

 
وبداية الخسوف بمرحلة شبه الظلى فى الساعة 3:41:07 am، أما  بداية الخسوف الجزئي ستكون الساعة 5:12:58 am، وذروة الخسوف الجزئي 5:44:18 am، و نهاية الخسوف الجزئى 6:15:38 am، و نهاية الخسوف شبه الظلى 7:47:27 am.


ويُرى هذا الخسوف في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر ما يقابل 0,085 من طول قطره عند بلوغه نقطة الذروة. وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و 6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

 

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحاً ، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.


ويظهر الخسوف في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا، ويتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

 







خسوف القمر

خسوف جزئى للقمر

خسوف القمر الجزئى

الخسوف والكسوف




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