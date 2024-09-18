انتظام تدريب المعلمين المقبولين من مسابقة 30 ألف معلم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ضرورة انتظام برنامج تدريب وتأهيل ما يزيد عن 1455 معلما ومعلمة المقبولين ضمن مسابقة 30 ألف معلم للمرحلة الثانية وتظلمات المرحلة الأولى، والتى انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى الخميس 19 سبتمبر الجارى، والتى تعقد داخل بعض المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف.

تفقد الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية قاعات التدريب للاطمئنان على انتظام العمل داخل القاعات، حيث بدأت الجولة بتفقد قاعات مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، والتي يعقد بها تدريب معلمي مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، ثم توجه لمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز العزيز الثانوية العسكرية والتي يعقد فيها تدريب مادتي اللغة العربية والرياضيات واختتم الجولة بتفقد قاعات مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية والتي يعقد فيها تدريب مادة العلوم ومعلمات رياض الأطفال.

وأشار وكيل المديرية إلى توجيهات هاني عنتر وكيل الوزارة بالعمل على توفير كل أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج منه بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب المعلمين على طرق التدريس المطورة وفقاً لمنظومة التعليم الجديد.

وأضافت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب أنه تم تجهيز ما يزيد عن 40 قاعة تدريبية مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات اللازمة للتدريب وذلك لاستقبال أكثر من 1455 معلما و معلمة في تخصصات ( اللغة العربية ، الرياضيات ، العلوم ، الدراسات الاجتماعية ، اللغة الإنجليزية ، إلى جانب معلمات رياض الأطفال) ، مشيرًه إلى أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور رئيسية أبرزها كيفية التعامل مع طلاب الدمج ، تخطيط الدرس ، إدارة الصف ، استراتيجيات التعليم والتعلم).