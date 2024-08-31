وكيل تعليم بنى سويف يلتقى مسؤولى المواد الدراسية استعدادا للعام الجديد

بنى سويف هانى فتحى

عقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا مع موجهي المواد الدراسية والأنشطة بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

وفي مستهل الاجتماع أشار وكيل الوزارة، إلى أنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإجراءت الإدارية والفنية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد ،موجهاً بضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة التعليمية واستمرار المتابعة الفنية الفعلية وتفعيل المتابعة الرقمية لسرعة إنجاز الأعمال.

وطالب وكيل الوزارة بإعداد تقارير عن تلك المتابعات وعقد لقاءات مستمرة مع المعلمين لنقل الخبرات والتجارب لتعود بالنفع على الطلاب والعمل على جذب الطلاب للمدرسة.



وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية وتوفير كل وسائل الدعم الفني للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات التنفيذية لمواجهة العجز في المعلمين وضمان انضباط سير العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة بجدية الإلتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد ،مؤكدًا على أنه ستكون زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات وأنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل على أكمل وجه في سبيل تحقيق عاما دراسياً منضبطا.