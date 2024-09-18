اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:39 م
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السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن ملابس فى مصر الجديدة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:33 م
السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن ملابس فى مصر الجديدة السيطرة على حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن ملابس في منطقة مصر الجديدة دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

مصر الجديدة

حريق داخل مخزن ملابس




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