السفير التركى: مستعدون لمشاركة التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية والنمو مع مصر

كتبت : رباب فتحى

قال السفير التركى بالقاهرة، صالح موطلو شن فى كلمته بمناسبة الافتتاح الرسمي لشركة بيكو للأجهزة ‏المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، ‏إن شركة بيكو مصر ستصدر أكثر من 60% من إنتاجها لتكون مركزًا إقليميًا ‏للتصدير ‏إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والجزء المتبقي من الإنتاج سيبلي احتياجات السوق ‏المحلية في مصر، مؤكدا أن تركيا مستعدة لمشاركة التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية والنمو مع شقيقتها مصر، من خلال شركاتنا الوطنية والعالمية مثل بيكو ومؤسساتنا العامة والشركات العامة.



السفير التركي فى القاهرة

وخلال كلمته في الافتتاح الرسمي الذي حضره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي و ‏الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قال السفير شن: شركة بيكو، ‏التي ترفع علم بلدنا بكل فخر على منصات التصنيع الدولي تقوم باستثمار استراتيجي في منطقة ‏الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وتفتتح اليوم المصنع الذي أنشئ في مصر باستثمارات 110 مليون ‏دولار. ‏

كما حضر الافتتاح كبار المسئولين من شركة بيكو فاتح ابيجليولو، رئيس مجموعة السلع المعمرة بمجموعة ‏كوتش القابضة؛ و هاكان بلجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو،‏ والسيد أوميت جونيل،‎ ‎المدير ‏الإقليمي لشركة بيكو في شمال أفريقيا والمدير العام لشركة بيكو في مصر.



السفير التركى فى مصر



وأضاف السفير شن هذا المصنع الذي أنشئ ، ‏بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية ومقدمي البنية ‏التحتية والبنية الأساسية والشركات المحلية، يتعامل مع الموردين المصريين، كما سيوفر هذا الاستثمار ‏فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر لحوالي 2000 شخص، بسعة إنتاجية تصل ‏إلى 1.2 مليون ثلاجة ‏وبوتاجاز في المرحلة الأولى، على مساحة 114 ألف متر مربع من الأراضي ‏المخصصة من قبل الدولة ‏المصرية.

وقال السفير فى كلمته إنه يشعر بالفخر لافتتاح هذا المصنع بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا في 4 سبتمبر. ‎

وقال إنه خلال الزيارة التاريخية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا ومصر. وتم اعتماد الإعلان المشترك والتوقيع على اتفاقيات مختلفة.



واعتبر أن أهم فوائد المجلس وعمله تحت قيادة الرئيسين، هي فوائد اقتصادية وتجارية واستثمارية من أجل التنمية، والتعاون في المجالات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذا ما تمثله بيكو. ‎



السفير التركى فى المصنع

وأكد السفير أن مصر هي الاختيار الصحيح لنا سياسيا وتاريخيا، ومع موقعها الاستراتيجي وتزايد عدد السكان والتوسع الحضري وسياسات الرئيس السيسي التنموية وإمكانية الوصول إلى أفريقيا والوصول إلى العالم أجمع، وعلى المدى الطويل، فهي الخيار الصحيح. لقد قلنا أن ذلك سيجلب فوائد لشركتنا لكل من مصر وتركيا.

وقال السفير شن ان شركة بيكو تهدف إلى أن تكون في المرتبة الأولى في أوروبا ‏بصادرات تصل إلى ‏‏150 دولة، وحجم مبيعات يبلغ 11 مليار يورو، و45 مصنع إنتاج، و22 علامة ‏تجارية و55 ألف عامل، ‏وان تكون شركة رائدة في العالم. ‏

وأفاد السفير شن أن شركة بيكو برؤيتها للرياده العالمية، قررت الاستثمار في المصنع بها في مدينة ‏العاشر من ‏رمضان في مصر من 12 عاما، ولكن القرار تم تفعيله عام 2022 وواصلت استثماراتها بإصرار على الرغم من ‏التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وأيضا نسبة المخاطرة المحتملة. ‏