اليوم السابع
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سفير تركيا بالقاهرة: التعاون الاقتصادى بين بلدينا سيحتل الصدارة خلال الفترة المقبلة

الإثنين، 15 يوليو 2024 10:11 م
سفير تركيا بالقاهرة: التعاون الاقتصادى بين بلدينا سيحتل الصدارة خلال الفترة المقبلة السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو
كتبت رباب فتحى

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قال السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن أن التقدم في العلاقات والتعاون بين مصر وتركيا سيستمر في الفترة المقبلة.

وأضاف السفير خلال كلمته بمناسبة احتفال السفارة التركية بالقاهرة بذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية 15 يوليو" ، إن التعاون الاقتصادي بين تركيا ومصر سيحتل الصدارة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة ‏اهتمام المستثمرين الأتراك بمصر في ظل الحكومة المصرية الجديدة.

واختتم السفير شن كلمته قائلا، إنه من المتوقع تنظيم العديد من أنشطة التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية ونوه عن النية في زيادة الاهتمام بالنشاط الرياضي المشترك في ‏العام المقبل.

وحضر الاحتفال شخصيات دبلوماسية ‏ومصرية وتركية بارزة بالإضافة إلى صحفيين وإعلاميين مصريين في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة.‏







سفير تركيا بالقاهرة

سفير تركيا

مصر وتركيا

العلاقات المصرية التركية




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