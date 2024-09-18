السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفل فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 11516 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 2601 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 31 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع خ ع" 21 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف الطفل المجني عليه "ك إ" والتعدي عليه بمركز بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن قام باستدراجه مستغلا إعاقته الذهنية وصغر سنه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان قام بالتعدي على المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.