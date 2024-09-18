السجن المؤبد للمتهمين بقتل شاب وسرقته فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية معاقبة المتهمين الأول والثانى والرابع فى قضية مقتل سائق شاب وسرقة دراجته النارية وهاتفه بمركز بلبيس بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه، وعاقبت المتهم الخامس بالسجن لمدة 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 11503 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 2590 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "محمد ص م إ" 20 عاما، عامل، و"أحمد إ ال م" 19 عاما، منجد، و"محمد م أ ال" 20 عاما، قهوجي، و"كريم م أ م" 19 عاما، عامل، و"مختار م ل ال ع" 24 عاما، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمد السيد" وسرقة دراجته النارية وهاتفه بمركز بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن كاله ضربة بيده وما أن حاول المجني عليه مقاومته قام بركله بقدمة ركلة أسقطته بإحدى المجاري المائية قاصدا من ذلك إزهاق روحه تسهيلا لإتمام جريمة السرقة، وظل واقفا حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بسرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه، فيما أخفى المتهمون من الثاني حتى الخامس المسروقات مع علمهم بظروف ارتكاب جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.