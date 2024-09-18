الرئيس الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو ستشهد نموا مستداما

وكالات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تعميق التعاون بين إيران وروسيا سيحجم آثار العقوبات والإجراءات المجحفة بحق البلدين مشيرا إلى أن علاقاتهما ستشهد نموا مستداما.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن بزشكيان نوّه خلال لقائه عصر الثلاثاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الذي يزور طهران حاليا إلى "التاريخ البناء للعلاقات الإيرانية الروسية"، مؤكدا أن "حكومة الجمهورية الإسلامية الرابعة عشرة ستتابع بجدية مجالات التعاون والإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ للنهوض بمستوى الأواصر الثنائية".

وفي إشارة إلى تصريحات شويغو حول التحضيرات لعقد لقاء ثنائي على هامش قمة قازان لمجموعة "بريكس"، بين الرئيسين الروسي والإيراني، قال بزشكيان إنه: "يتطلع إلى إجراء مباحثات مثمرة حول التعاون الثنائي والإقليمي والدولي للبلدين بما في ذلك في إطار تكتل بريكس وشنغهاي واتحاد أوراسيا الاقتصادي".

وبحسب الوكالة "نقل شويغو رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية، بأن موقف موسكو حيال التعاون مع إيران في القضايا الإقليمية لم يتغير".

وقال شويغو مخاطبا الرئيس بزشكيان: "نحن متشوقون لزيارة فخامتكم على هامش قمة رؤساء دول بريكس في قازان الروسية".

وتستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة مجموعة "بريكس" التي تضم 10 دول بينها مصر والإمارات والسعودية.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى "بريكس" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ويشار إلى أن قرابة 23 دولة أخرى أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".