التيشيرت بـ100.. الزى المدرسى بأقل سعر فى معرض أهلا مدارس بفيصل

كتبت – مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بمحافظة الجيزة، جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويتيح المعرض، الذي يقام بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحى بولاق الدكرور، من خلال عدد كبير من الشركات، الزي المدرسي لكل المراحل الدراسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، إذ تطرح إحدى المشاركات في المعرض الشروال المدرسي بسعر يبدأ من 50 جنيهًا ويصل لـ140 جنيهًا، وأي تيشرت مدرسي لكل المراحل، بـ100 جنيه.

ويطرح أحد المشاركين في المعرض الشنط المدرسية بـ100 جنيه، والشنط المدرسية للمرحلة الابتدائية بسعر 200 جنيه، والشنط المدرسية للمرحلة الإعدادية بـ150 جنيه، والثانوية بـ250 جنيهًا.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتح، مساء أمس الثلاثاء، المعرض، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بأسعار مخفضة، بمشاركة 51 عارضًا، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الجيزة أروقة المعرض، مؤكدًا على الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المستلزمات تصل نسب التخفيض عليها إلى 50%.



طرح التيشرتات بسعر 100 جنيه في معرض أهلا مدارس بشارع فيصل