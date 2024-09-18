الاحتلال الإسرائيلى يستولى على مئات الدونمات من أراضى طوباس والأغوار

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استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مئات الدونمات من أراضي طوباس والأغوار الشمالية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات أن قوات سلطات أصدرت أمرا بالاستيلاء على 742 دونما من أراضي طوباس وتياسير وبردلة.



كما جرفت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أراضي زراعية في قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة "وادي الغويط" الواقعة بين بلدة نحالين وحوسان، تقدر مساحتها حوالي 6 دونمات، تعود لمواطنين من عائلات مختلفة في القرية