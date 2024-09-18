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جيش الاحتلال الإسرائيلى: حزب الله يطلق 20 صاروخا من لبنان على كريات شمونة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 07:00 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى: حزب الله يطلق 20 صاروخا من لبنان على كريات شمونة تفجيرات أجهزة بيجر فى لبنان
كتبت : رباب فتحى

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 20 صاروخا أطلقت من لبنان على مستوطنة كريات شمونة  قبل نحو ساعة.

وكانت لبنان شهدت لليوم الثانى على التوالى موجة من تفجيرات أجهزة الاتصالات بيجر، مما أدى إلى سقوط مئات المصابين و9 شهداء. 

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلى إن بعض الصواريخ تم اعتراضها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "سقطت عدة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية في منطقة كريات شمونة بإصبع الجليل". وأضافت الصحيفة: "اندلعت عدة حرائق في المنطقة جراء سقوط الصواريخ".

وقبل ذلك بوقت قصير دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها للتحذير من إطلاق صواريخ.

وتشهد إسرائيل حالة من التأهب، تحسبا لرد حزب الله على تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية من نوع "بيجر" اليوم ومساء الثلاثاء.

ويتهم "حزب الله" إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، لكن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها رسميا.







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