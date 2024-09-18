اتحاد شباب كفر الشيخ ينظم ملتقى مطوبس للتنمية والهجرة ضمن "بداية جديدة"

كفر الشيخ محمد سليمان

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ ملتقى مطوبس للتنمية والهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بنادي مطوبس الرياضي لمناقشة تأثير الهجرة غير الشرعية على المجتمعات ووسائل التصدي لهذه الظاهرة من منظور قانوني. فى ظل القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، مما يساعد الشباب على التعرف على حقوقهم و واجباتهم، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مبادرة "بداية جديدة" تستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر، التى انطلقت بالأمس وتستمر فاعلياتها بجميع مراكز شباب وأندية المحافظة لتقديم الخدمات الرياضية والفنية والتثقيفية المتنوعة، تتمثل المحاور الرئيسية للمبادرة في خمسة محاور، هي تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، تحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، تأمين فرص العمل اللائق، تعزيز الحماية الاجتماعية .

من جانبه أوضح محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية، أن الملتقى ناقش موقف الشريعة الإسلامية من الهجرة غير الشرعية، وأكد المتحدثون أهمية الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، وضرورة البحث عن طرق قانونية لتحقيق الأهداف والطموحات، الملتقى بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، بحضور أمانة مطوبس، وأحمد عطية القريدى، مدير إدارة شباب مطوبس.