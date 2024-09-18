إصابة طالب بطلق نارى فى مشاجرة والأمن يضبط المتهم والسلاح المستخدم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز شرطة جرجا، جنوب المحافظة، نتج عن المشاجرة إصابة طالب بطلق نارى بالقدم، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة، بدائرة مركز شرطة جرجا، نتج عنها مصاب بطلق نارى، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

عقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، بوجود مشاجرة بين طرف أول محمد م ع م 20 سنة طالب مصاباً " بطلق ناري بالقدم اليمني " وتم نقله لمستشفي جرجا العام وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وبين " طرف ثان " أحمد ح ع ح ا 37 سنة عامل، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.