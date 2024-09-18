أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بأسوان ضمن فعاليات مبادرة "بداية"

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، عرضا لفرقة أسوان للفنون الشعبية بمسرح فوزى فوزى الصيفى، فى أولى فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب محافظة أسوان والمنسق العام لمبادرة "بداية" بالمحافظة، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قدمت الفرقة بقيادة شعبان حسين، ومدحت محرم، مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية "التاتا، الكف، الفرح النوبى، النجراشاد، الأراجيد"، إلى جانب إقامت معرض للحرف البيئية والنوبية.

واستضاف قصر ثقافة أسوان ندوة بعنوان "القضية السكانية وتداعياتها وجهود الدولة فى مكافحتها وتنمية الأسرة" فى إطار التعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بهدف تحقيق التنمية المجتمعية، تحدث خلالها الدكتور أحمد إبراهيم باحث علم الاجتماع بالمركز عن دور المركز فى المجالات البحثية والتدريبية والتوعوية. ثم تحدث عن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/ 2030، وأهمية تحسين الخصائص السكانية وتنمية الأسرة، و أضافت الدكتورة زينب حسن طه مسؤل التخطيط بالمجلس القومى للسكان وعضو المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تعريف مفهوم الزيادة السكانية، وأسبابها، وتداعياتها على المجتمع، وجهود الدولة المصرية فى مواجهتها.

ومن أجل مجتمع أكثر وعيا وتقدما، ولتحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم قى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة، سيتم إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية "من الناس للناس".

وضمن البرنامج المعد للمبادرة، بالتعاون مع الجهات الأخرى لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، أقامت مديرية التضامن بأسوان وبحضور عبد الناصر محمد مدير عام الجمعيات الأهلية، ومحمد أحمد حسن منسق مبادرة مودة بالتضامن الاجتماعى ومدير إدارة الأسرة والطفولة بأسوان، عقد بقصر ثقافة أسوان ندوة عن "الزواج وأساسيات اختيار الشريك" أدارها الدكتور أحمد إبراهيم خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحدث خلالها د. أحمد محمد عبيد مدير وحدة التضامن بجامعة أسوان ومدرب بمبادرة مودة عن المبادرة الرئاسية "مشروع مودة"، مفهوم الزواج، كيفية إختيار شريك الحياة، أهم مشكلات الزواج، عوامل إختيار شريك الحياة، التوافق الإجتماعى والثقافى والفكرى، نوه عن منصة مودة للاستشارات الأسرية "أسال مودة"، ود. أحمد صابر منسق مبادرة "لا أمية مع التكافل" ومدرب معنمد لتعليم الكبار، أشار إلى فلسفة مبادرة "لا أمية مع التكافل"، إستراتيجية العمل بمحو الأمية من خلال منهج وزارة التضامن "حياة كريمة" حيث شرح القيم التى يتضمنها المنهج، وهى التى تعمل عليها وزارة التضامن مثل المواطنة، تحسين المستوى الإقتصادى، التغذية السليمة، الصحة، بالإضافة لشرح طريقة الالتحاق بفصول تعليم الكبار، والمبادرة تهدف إلى توفير فرصة عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، حيث تحصل الميسرة على مبلغ مالى مقابل كل ناجح د، بما يعنى توفير فرصة عمل مباشرة، وهو ما ينعكس على المستوى الإفتصادى للأسرة، وأضاف مراحل المبادرة وهى ثلاثة مراحل الأولى القرائية للأسوياء، الثانية والثالثة مخو أمية المكفوفين والصم وضعاف السمع، وتم إعداد المنهج الخاص بحياة كريمة بلغة الإشارة بطريقة برايل.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا فى المبادرة التى تهدف إلى بناء وعى الإنسان وقدراته وإكسابه المهارات كافة التى يحتاج إليها، بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعيا وتقدما.