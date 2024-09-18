انطلاق أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" فى محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انطلاق أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام ببناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حملة تعريفية تضمنت ورش تعليم السباكة الخفيفة للمدرسات والاداريات بمدرسة ميت الموز الإعدادية، وتنفيذ مسرح عرائس للأطفال عن ترشيد استهلاك المياه ، وورش رسم عن السلوكيات المختلفة في التعامل مع المياه والرسم على الوجه ، كما تم تنفيذ ألعاب تفاعلية ( السلم و الثعبان )، سحب عينات مياه من أماكن متفرقة بالقرية وتوفير سيارة خدمة عملاء متنقلة بالقرية ، بالإضافة إلى ندوات للتوعية بترشيد الاستهلاك.

كما عقدت مديرية العمل ندوة موسعة تحت عنوان (مكافحة الاتجار بالبشر) بالاشتراك مع فرع منظمة العمل الدولية بمصر، وتم شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بمفاهيم وتعريف بالاتجار بالبشر وأشكال الجريمة ومؤشرات الاتجار بالبشر، وتوضيح دور تفتيش العمل في مكافحة الاتجار بالبشر، وكذا تنظيم ندوة عن دور وزارة العمل في تبني استراتيجية التدريب من أجل التشغيل وتوفير التدريب المهني المجاني ومتابعة الخريجات بعد التدريب وتوفير فرص العمل لهن بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات في الدخول إلى سوق العمل كيفية ريادة الأعمال والبدء بمشروعات صغيرة وكيفيه التسويق للمنتجات والانطلاق نحو الأعمال الحره وتم توزيع شهادات التخرج على المتدربات.

ونظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية قافلة للتوعية بخطورة الأمية وعمل امتحانات واستكتابات لجميع المستفيدين من المشروع القومي لمحو الأمية بمركز شباب ابنهس وتهدف إلى جذب المزيد من الدارسين لفصول تعليم الكبار من خلال تقديم شرح تفصيلي للتعريف بالهيئة والخدمات التي تقدمها والعمل على زيادة فتح الفصول وكيفية استخراج شهادات محو الأمية وتم فتح حوار مفتوح تم الرد على كافة الاستفسارات فضلاُ عن عمل استكتاب لعدد كبير من المواطنين تمهيدا لاستخراج الشهادة وتوزيع عدد من شهادات محو الأمية للدارسين.

وتأكيداً على أهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان وتنمية قدراته، نظمت مديرية الشباب والرياضة المباراة النهائية بين فريقي منشأة سلطان و طنبشا بهدف استثمار طاقات الشباب وتوفير فرص حقيقية لهم وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن ، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية مكثفة حول الشمول المالي وريادة الأعمال تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وقدراتهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة الاقتصادي.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنظيم الندوات والفعاليات والأنشطة والبرامج التي تستهدفها المبادرة والتي ستجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وذلك على مدار 100 يوم، والمتابعة اليومية للمبادرة وتقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق مستهدفات المبادرة.