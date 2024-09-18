أطباء مستشفى الفيوم الجامعى ينجحون فى استخراج مفك حديدى من رقبة طالب

الفيوم رباب الجالي

تمكن طاقم طبي بقسم الجراحة بمستشفى الفيوم الجامعي من إنقاذ طالب بالصف الأول الإعدادى، أصيب بتمزق بالجلد وعضلات الرقبة إثر تعرضه لدخول "مفك" حديدى فى رقبته عقب سقوطه من علو، وتمكن طاقم الأطباء من إجراء عملية جراحية دقيقة للطالب استغرقت عدة ساعات.

كان مستشفى الفيوم الجامعي استقبل طالب بالصف الأول الإعدادى يبلغ من العمر 12 عاما، مقيم بمدينة الفيوم، مصاب بتمزق في عضلات الرقبة والجلد، إثر دخول "مفك" حديدى خلف الرقبة عقب سقوطه من علو.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم ابو سعاد، رئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول الطالب، تم عمل جميع الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة له تمهيداً لدخوله غرفة العمليات.

ونجح الفريق الطبي بالمستشفى تحت إشراف الدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم، والدكتور محمد ياسين مدير مستشفى الجراحة في إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت عدة ساعات، لاستخراج "المفك" الحديدى من بين أوردة وشرايين الرقبة الرئيسية للطالب، تم حجز الطالب تحت الملاحظة لحين استقرار حالته الصحية والتأكد من تماثله للشفاء.

وقام بإجراء العملية الجراحية عدد من الأطباء ضم كلا من الدكتور أحمد حمودة ، مدرس مساعد الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، والدكتور خطاب عبدالناصر معيد الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، وطبيب مقيم محمد علي، بالاشتراك مع فريق تخدير الطوارئ المكون من الدكتوره أسماء طه والدكتور أحمد الوزير، والدكتورة أميرة الشاذلى ومن طاقم التمريض وليد زكريا.







