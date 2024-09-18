أسعار السلع بمعرض أهلاً مدارس فى شارع فيصل.. إنفوجراف

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، جميع السلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وفيما يلي أسعار بعض السلع المطروحة بالمعرض بعد التخفيض:

-السكر بـ27 جنيهًا للكيلو بدلًا من 35 جنيهًا.

-الأرز بسعر يتراوح بين 22 و 29 جنيهًا، حسب نسبة الكسر.

-زجاجة زيت الطعام لتر بـ50 جنيهًا.

-أوراك الدجاج زنة 900 جرام بـ90 جنيهًا.

-صدور الدجاج زنة 450 جرام بـ60 جنيهًا.

-الدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بـ135 جنيهًا.

-اللحم السوداني الطازج الخلفي 1 كيلو جرام بـ300 جنيه.

-اللحم السوداني الطازج الأمامي زنة 1 كيلو جرام بـ280 جنيهًا.

ويُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتح المعرض، مساء أمس الثلاثاء، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بمشاركة 51 عارضًا، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.