‫ وزير الرى: الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى مجالى المياه والمناخ

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور ماركو ريكاردو مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور إيميليو كارلو مدير عام لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطي، و رولا خضرا بمعهد بارى الإيطالى على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى.

تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين كلا الجانبين فى مجال المياه، حيث أشار الجانب الايطالى إلى خطة Mattei لأفريقيا التى اطلقها رئيس الوزراء الايطالى طليعة هذا العام، والتى تتضمن مجموعة من المشروعات تشمل خمس محاور اساسية تتمثل فى المياه، الطاقة، الزراعة، الصحة والتعليم، وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية خاصة فى ظل التحديات المشتركة فى مجالى المياه والمناخ التى تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما شدد سيادته على أهمية تآزر جهود المنظمات الفاعلة فى منطقة المتوسط لتعظيم المنفعة لكافة دول الاقليم .

كما تم مناقشة موقف مشروع "برنامج المعرفة المائية" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى لتعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر ، حيث أشار الدكتور سويلم لما رصده من ردود فعل إيجابية من المشاركين فى الدورات التدريبية المنعقدة تحت مظلة هذا البرنامج ، معربا عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى ، وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريبا .

وتطرق الجانب الايطالى إلى الترتيبات الجارية لعقد "المنتدى الأوروبى المتوسطي" والمقرر أن تستضيفه إيطاليا في عام 2026، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق بين المنتدى واسبوع القاهرة للمياه، حيث رحب سويلم بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام خاصة فى ظل دور مصر القيادى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى .

واكد سويلم على أهمية دعم الجانب الإيطالى لمبادرة AWARe ومساراتها المختلفة مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة فى مجال التأقلم مع تغير المناخ على ارض الواقع، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات لمشروعات تجمع الدول ذات الاحتياجات المشتركة، كما استعرض سيادته ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بعدد من الدول العربية والأفريقية.

وفى ختام اللقاء دعا سويلم الجانب الايطالى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات بين مختلف الدول، وقد أكد الجانب الإيطالي على تطلعه للمشاركة فى فعاليات الإسبوع .