الرى: الاستفادة من الخبرات الصينية فى استخدام المياه عالية الملوحة للزراعة

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتباحث الوزيرين، حول تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مع التركيز على مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الامكانيات المتميزة بـ المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، كما تم التباحث حول الاستفادة من الخبرات الصينية فى استخدام تكنولوجيا حديثة للإستفادة من المياه عالية الملوحة للزراعة مع مراعاة البعد البيئى .

وأعرب سويلم، عن تطلعه لدعم الصين لمبادرة AWARe والتى توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على أرض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نمواً وخاصة بالقارة الأفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ مع قيام الجانب الصينى بتقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية يقدمها مدربين صينيين فى المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية .

وتوجه سويلم، بالدعوة للجانب الصينى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل لتعزيز المناقشات وتبادل الخبرات خلال فعاليات الإسبوع .

وأشارت تشو تشنغ إلى أن مصر والصين تواجهان تحديات مشتركة فى مجال المياه نظرا لكونهما من أقدم الحضارات التى قامت على الزراعة المروية ، مشددة على أهمية تعزيز التعاون بين كلا البلدين ، كما تطرقت إلى قيام الصين بتنظيم عدد من الفاعليات الهامة خلال العام المقبل.