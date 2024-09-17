يبدأ الأحد ويستمر 3 أشهر.. الأرصاد: الخريف من أجمل فصول السنة

كتبت - مرام محمد

وصفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة المناخ خلال فصل الخريف لعام 2024 على جمهورية مصر العربية، بأنها من أجمل فصول السنة لاعتداله فى درجات الحرارة وأيضًا لانخفاض الإحساس بالرطوبة فيه.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر، ويبدأ هذا العام يوم الأحد القادم الموافق 22 سبتمبر 2024.

وأشارت إلى أن فصل الخريف مثل أى فصل تحدث فيه ظواهر جوية، حيث تتخلله موجات حارة وأيضًا موجات ماطرة، وخاصة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مسببة للسيول في بعض الأحيان، وذلك بسبب امتداد منخفض السودان الموسمى، مؤكدة أنه يظل الفصل الأروع خلال العام.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة المناخ خلال فصل الخريف خلال عام 2024، على النحو التالي:

-يبدأ فصل الخريف على جمهورية مصر العربية يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024.

-فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الخريف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

-تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

-في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

-من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

-مناخ فصل الخريف يتسم دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.