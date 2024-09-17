زيادة فى معدلات الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات فصل الخريف وفقا للتنبؤات الفصلية

كتب محمود راغب

يبدأ فصل الخريف على جمهورية مصر العربية يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024

وأكدت هيئة الأرصاد فى بيان لها ، أن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانا.

تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السودان الموسمى الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة احيانا ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

و من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

و مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالإعتدال فى درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

ويعتبر هذا البيان إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي.