وزير خارجية لبنان: استمرار عمل الأونروا يعد استثمارا في مستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بو حبيب، أهمية استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمهامها وبالخدمات التي تقدمها، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، لأن ذلك يعد استثمارا في مستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح بوحبيب خلال لقائه اليوم الثلاثاء، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية - أن غياب الأونروا يعني عمليا دفع هؤلاء نحو التطرف والعنف، بدل السعي إلى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بحياة كريمة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - واقع الوكالة الأممية والتحديات المالية التي تواجه دورها في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة، وخصوصا في ظل محاولات إسرائيل المستمرة تقويض عملها.