وزير العمل: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودمج ذوى الهمم فى السوق

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من أحد الشركات الألمانية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات.

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،إنه في بداية اللقاء أكد وزير العمل حرص الدولة المصرية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي ،وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه ،موضحًا حرص وزارة العمل على التعاون مع "الشركة" ،في توفير فرص العمل ،وتشغيل ذوي الهمم ،ودمجهم في المجتمع ،وتدريب الشباب على إحتياجات "الشركة" ،خاصة مع توسعاتها الجديدة،مُشيدًا بحجم استثماراتها ،ودورها على مدار أكثر من 25 عامًا ،في تعزيز مكانتها بالسوق المصري، باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة، والحفاظ على قدراتها التنافسية،وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة،حتى وصل إجمالي صادراتها أكثر من 100 مليون يورو سنوياً.

وتقدم وفد الشركة، بالتهنئة إلى وزير العمل على تعينه وزيرًا للعمل، وثقة القيادة السياسية فيه، وأشادوا بجهود الوزارة على تعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"،وحرصها على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع تحديات سوق العمل في الداخل والخارج، وأكدوا حرصهم على التعاون مع "الوزارة" في كافة المجالات المُشتركة" ،وأثنوا على مناخ الإستثمار في مصر، والمُشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.